تصل إلى سيول في بعض المناطق.. أمطار غزيرة تضرب البلاد اليوم وغدًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

كما يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة والتي تقل في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وتزيد كميات السحب في سماء الجمهورية، مؤكدا أن فرص سقوط الأمطار ستكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية بداية من السواحل الشمالية الغربية، السلوم، مطروح، والإسكندرية، منوها بأن هذه الأماكن ستكون معرضة لسقوط الأمطار اليوم وتمتد إلى القاهرة من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون غدا الإثنين، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاض أكثر وتزيد فرص سقوط الأمطار وغزارتها وتمتد إلى مدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، والمحافظات المطلة على خليج السويس وسيناء.

وأشار إلى أن الفرصة مهيئة لتكون بعض السيول في مناطق في سيناء، وخاصة يومي الإثنين والثلاثاء.

وأكد شاهين، على ضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الفترة، مضيفا: "على قائدي المركبات الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق خاصة أثناء التوجه إلى محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية وسيناء لأن سقوط الأمطار غزيرة في هذه الأماكن مما يعوق حركة الطرق، وعدم زيادة سرعة السيارات للتحكم في عجلة القيادة وعدم الانزلاق".