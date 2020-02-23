وفد روسي زار مدينة صور وجرى غرس شجرة الصداقة تجسيدا لروابط التعاون بين البلدين

قام وفد روسي بزيارة ​مدينة صور​ لمناسبة الذكرى الـ75 على انتصار ​الاتحاد السوفياتي​ على الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وفي إطار التوأمة والتعاون بين ​بلدية صور​ وبلدية نوفرسيسك الروسية، تمّ غرس شجرة الصداقة في باحة القصر البلدي الّتي تجسّد روابط التعاون والصداقة بين البلدين.

في هذا الإطار، لفت الملحق الثقافي الروسي في ​السفارة الروسية​ في ​لبنان​ فاديم زايتشوكوف، إلى "أنّنا اليوم زرعنا شجرة صداقة في بلدية صور في إطار التعاون المثمر والصداقة بين ​روسيا​ ولبنان، وبين السفارة الروسية المتمثّلة ب​المركز الثقافي الروسي​ ومدينة صور".

وركّز على أنّ "هذا النشاط مهم جدًّا بين بلدية صور وبلدية نوفرسيسك الروسية في جزيرة القرم، من خلال وجود اتفاقيّة الاخوة والصداقة والتعاون المشترك بين البلديتين"، مؤكّدًا أنّ "بلدية صور أصبحت من أهم شركاء المركز الثقافي الروسي، والسفارة الروسية في مدّ وبناء الجسور التعاون والصداقة بين الشعبين".

بدوره، أشار رئيس بلدية صور ​حسن دبوق​، إلى أنّ "مدينة صور وبلديتها تربطها توأمة بين بلدية نوفرسيسك الروسية، وهذا التعاون والتوأمة عمره أكثر من سبع سنوات بين البلديتين .هذه العلاقة خلقت تعاونًا بين صور والمركز الثقافي الروسي، لا سيما في مساعدة طلابنا في متابعة دراستهم في روسيا وخاصّة في جامعة الصداقة في ​موسكو​".