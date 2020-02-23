أعتبر امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ العميد مصطفى حمدان، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "استناداً الى تجربتنا في ​سجن رومية​ وما كنا نشاهده من حشر المسجونين في زنزانات ضيقة بأعداد كبيرة، نتوجه الى ​وزير الصحة​ الذي نحترمه ونقدّر جهوده في مكافحة انتشار وباء ​الكورونا​، الاهتمام الكلي بوضع السجون كي لا يتفاجأ ​اللبنانيون​ بانتشار الوباء بين ​السجناء​ وبالتالي اتخاذ كل الاجراءات وسبل الوقاية واعطاء التعليمات لهم لتطبيق الحماية والصيانة الصحية، وأن يتحمل المسؤولون عن السجون في ​قوى الامن الداخلي​ مسؤولية هذه الاجراءات الوقائية وتنفيذه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان لوزير الصحة: نتمى الاهتمام بالسجون كي لا نتفاجأ بانتشار الوباء بين السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.