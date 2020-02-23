نقولا نحاس: المطلوب إجراء انتخابات نيابية مبكرة ودفع المستحقات

ركّز عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، على أنّ "الثقة متزعزعة بين الشعب والناس، ويجب أن تكون على أساس البرامج وليس على أساس الإنتماء المذهبي".
ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "المطلوب إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، معربًا عن أمله أن "تكون الثقة على أساس البرامج لا على الغرائز". ورأى أنّ "على لبنان تسديد الدين والمستحقات المالية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي عبر الإصلاحات الحقيقيّة".
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