نقولا نحاس: المطلوب إجراء انتخابات نيابية مبكرة ودفع المستحقات

ركّز عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، على أنّ "الثقة متزعزعة بين الشعب والناس، ويجب أن تكون على أساس البرامج وليس على أساس الإنتماء المذهبي".

ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "المطلوب إجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة"، معربًا عن أمله أن "تكون الثقة على أساس البرامج لا على الغرائز". ورأى أنّ "على ​لبنان​ تسديد الدين والمستحقات المالية، واستعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ عبر الإصلاحات الحقيقيّة".