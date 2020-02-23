طقس يوم غد غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل مع ضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المحلية المتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسّن ​الطقس​ خلال ​النهار​.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما تبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطارخفيفة متفرقة خاصة شمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة جنوب البلاد فجرًا، تبدأ الحرارة بالإنخفاض تدريجيًا بدءًا من الظهر مع تكوّن ضباب على المرتفعات.