طقس يوم غد غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل مع ضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المحلية المتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسّن الطقس خلال النهار.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، كما تبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطارخفيفة متفرقة خاصة شمال وجنوب البلاد.
الثلاثاء: غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة جنوب البلاد فجرًا، تبدأ الحرارة بالإنخفاض تدريجيًا بدءًا من الظهر مع تكوّن ضباب على المرتفعات.
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