جعجع: لمنع السفر من وإلى الدول التي تشهد تفشياً واسعاً لفيروس كورونا

لفت حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بما يتعلق ب​فيروس كورونا​ ونظراً لإمكانيات لبنان المتواضعة من الأفضل اتخاذ تدابير قصوى وليس دنيا منذ البداية، وبالتالي من الأفضل كخطوة أولى منع السفر من وإلى الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للمرض، من دون الأخذ في الحسبان اي اعتبارات أخرى او أي​​​​​".

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