القبض على سارق في السفيرة- الضنية بعد سلسلة سرقات حصلت في البلدة

ألقى عناصر مخفر السفيرة - ​الضنية​ في ​قوى الأمن الداخلي​، القبض على المدعو "ب. ض"، بعد عمليّات دهم قامت بها في البلدة وجوارها، بعد سلسلة سرقات حصلت في البلدة أخيرًا، وتمّ ضبط عدد من المسروقات لديه؛ قبل إحالته على ​القضاء​ المختص.

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