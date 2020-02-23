بكر الحجيري نفى إصابة أحد مواطني عرسال بالكورونا

أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، عن إستغرابه لـ"إعلان ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ إصابة أحد المواطنين من بلدة ​عرسال​ بمرض ​الكورونا​، وهو محسن الفليطي، مع العلم أن محسن هو جندي وموجود في مكان خدمته".

وأكد الحجيري أن "​فيروس كورونا​ خطير جدا ومخيف، والقمع أقوى اقتصادات في ​العالم​، ولكن هذا لا يعطي الحق لأحد بالإعلان عن إصابات وعن التسمية إلا إذا تحقق من ذلك"، مشددا على أن "عرسال خالية من أي إصابة بفيروس كورونا، وعلى من أعلن هذا الخبر أن يبادر إلى التوضيح وتقديم الإعتذار من المواطنين، لأن هذا الإعلان أدى إلى حال هلع في البلدة والجوار".