أعلنت وزراة ​الصحة العامة​ في بيان أن "​مستشفى​ بيروت الجامعي الحكومي سوف يصدر نشرة يومية عند ​الساعة​ الخامسة عصراً، بالتعاون مع الجهات المختصة في ​وزارة الصحة​ للاعلان عن آخر المستجدات التي تحصل في موضوع ​فيروس كورونا​"، متمنيا على وسائل الإعلام والمواطنين كافة "توخي الحذر من ​الاخبار​ التي يتم نشرها خارج نطاق ​النشرة​ اليومية الصادرة عن المستشفى".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: مستشفى بيروت سيصدر نشرة يومية للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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