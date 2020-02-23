قوات الباسيج بالحرس الثوري الإيراني تعلن استعدادها لمواجهة الكورونا بالبلاد

أعلنت قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن "استعداد كوادرها الطبية في ​الجامعات​ و​المستشفيات​ للتعاون مع ​وزارة الصحة​ للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية "ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 8 أشخاص، وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 43 حالة".

بدوره أعلن مدير المتاحف الإيرانية "إغلاق جميع المتاحف في 9 مدن، بما فيها العاصمة ​طهران​، تخوفا من تفشي الفيروس".