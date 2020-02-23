قوات الباسيج بالحرس الثوري الإيراني تعلن استعدادها لمواجهة الكورونا بالبلاد

أعلنت قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن "استعداد كوادرها الطبية في الجامعات والمستشفيات للتعاون مع وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد".
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية "ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 8 أشخاص، وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 43 حالة".
بدوره أعلن مدير المتاحف الإيرانية "إغلاق جميع المتاحف في 9 مدن، بما فيها العاصمة طهران، تخوفا من تفشي الفيروس".
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