قرقاش: الاهتمام العالمي العميق بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاهتمام العالمي العميق بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة"، مشيراً الى ان "المجتمع الدولي يعمل والمنظمات غير الحكومية للبناء والحفاظ على الزخم، والشعب اليمني يحتاج الاهتمام المستمر ويستحقه".
هذا وأعربت الأمم المتحدة عن شكرها للسعودية والإمارات على "تمويل العمليات الإنسانية في اليمن"، مشيرا إلى "وجود عراقيل عدة تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين".
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