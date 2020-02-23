قرقاش: الاهتمام العالمي العميق بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاهتمام العالمي العميق بأزمة ​اليمن​ لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة"، مشيراً الى ان "​المجتمع الدولي​ يعمل والمنظمات غير الحكومية للبناء والحفاظ على الزخم، والشعب اليمني يحتاج الاهتمام المستمر ويستحقه".

هذا وأعربت ​الأمم المتحدة​ عن شكرها للسعودية والإمارات على "تمويل العمليات الإنسانية في اليمن"، مشيرا إلى "وجود عراقيل عدة تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة ​الحوثيين​".