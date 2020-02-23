الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ"تشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية في دولة ​جنوب السودان​"، معبراً عن "دعم الجامعة لجنوب السودان من أجل تنفيذ باقي استحقاقات الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018، بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "مواصلة مساندة جنوب السودان وشعبه إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح".

هذا وأدت ​الحكومة الجديدة​ اليمين الدستورية أمام الرئيس ​سلفا كير ميارديت​، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​، ورئيس الوزراء الأوغندي ونائب رئيس ​جنوب أفريقيا​ ومبعوث من دولة ​كينيا​.