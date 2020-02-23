الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية في دولة جنوب السودان"، معبراً عن "دعم الجامعة لجنوب السودان من أجل تنفيذ باقي استحقاقات الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018، بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "مواصلة مساندة جنوب السودان وشعبه إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح".
هذا وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس سلفا كير ميارديت، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الأوغندي ونائب رئيس جنوب أفريقيا ومبعوث من دولة كينيا.
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