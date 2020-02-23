أعلن رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أنّ "عدد المصابين بفيروس كورونا في المنطقة بلغ 89 شخصًا، وبالتالي تجاوز العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة، اضافة الى وفاة شخصين في البلاد جراء الفيروس".
وكانت قد أعلنت السلطات الصينية "ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2442 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 76 ألف 936 حالة"، مشيرة إلى "شفاء 22 ألف و888 شخص بعد معالجتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مقاطعة لومباردي الايطالية: عدد المصابين بالكورونا تجاوز الـ100 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.