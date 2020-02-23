مقاطعة لومباردي الايطالية: عدد المصابين بالكورونا تجاوز الـ100 حالة

أعلن رئيس مقاطعة ​لومباردي​، أتيليو فونتانا الإيطالي أنّ "عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في المنطقة بلغ 89 شخصًا، وبالتالي تجاوز العدد الإجمالي للحالات في ​إيطاليا​ 100 حالة، اضافة الى وفاة شخصين في البلاد جراء الفيروس".

وكانت قد أعلنت ​السلطات الصينية​ "ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2442 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 76 ألف 936 حالة"، مشيرة إلى "شفاء 22 ألف و888 شخص بعد معالجتهم".