الرئيس الصيني: أزمة فيروس كورونا في الصين ما زالت خطيرة ومعقدة

أعلن الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ أن "أزمة ​فيروس كورونا​ في الصين ما زالت خطيرة ومعقدة"، مشيرا الى أن "جهود السيطرة على تفشي كورونا وصلت الى مرحلة حرجة".

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