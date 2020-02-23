أعلنت السلطات اليابانية عن "تسجيل حالة وفاة ثالثة بين ركاب ​السفينة​ السياحية المصابين ب​فيروس كورونا​". هذا واحتجزت السلطات اليابانية السفينة السياحية "أميرة الماس" في 3 شباط الحالي، لإجراء الفحوصات اللازمة للركاب والطاقم البالغ عددهم 3 آلاف و500 شخص للتأكد من عدم حملهم الفيروس، ومرور فترة الحجر الصحي والتي تبلغ 14 يوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اليابانية: تسجيل حالة وفاة ثالثة بين ركاب السفينة السياحية المصابين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.