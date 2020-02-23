أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، في تصريح صحفي، ان "​أنقرة​ لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب، وأن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا"، داعياً إلى "تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية – التركية، على خلفية توتر الأوضاع في إدلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.