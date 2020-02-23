ملك الأردن يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء مريض أردني من العراق

أعلن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة ​اللواء​ الركن ​يوسف أحمد​ الحنيطي، ان الملك الاردني عبد الله الثاني امر بـ"إرسال ​طائرة​ من نوع (C130) إلى مدينة ​أربيل​ لإجلاء الطفل الأردني، هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، لنقله إلى أحد المشافي الأردنية"، موضحاً أن "الطائرة مزودة بطاقم متخصص بالخدمات الطبية الملكية".

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