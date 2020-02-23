الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بالكورونا إلى 8 والإصابات إلى 43

أكد المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية كيانوش جهانبور، "ارتفاع عدد ​حالات​ الوفاة إثر ​فيروس كورونا​ في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة".

هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن "التحقيقات أظهرت انتقال الفيروس لإيران عبر شخص في مدينة قم سافر إلى ​الصين​ في رحلة غير مباشرة ".