الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بالكورونا إلى 8 والإصابات إلى 43

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، "ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة".
هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن "التحقيقات أظهرت انتقال الفيروس لإيران عبر شخص في مدينة قم سافر إلى الصين في رحلة غير مباشرة ".
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