روحاني: السبب الرئيسي لمشكلات المنطقة هو التدخل الأميركي الغير القانوني

أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير خارجية النمسا ألكساندر شالنبيرغ، ان "العقوبات الأميركية تشبه الكورونا، المخاوف منها أكبر من حقيقتها، والاتفاق النووي كان يمكن أن يكون أساساً جيداً للثقة بيننا وبين الغرب"، مشيرا إلى اعتقاده أنه "حتى الآن يمكن الحفاظ على الاتفاق النووي"، معتبراً ان "السبب الرئيسي لمشكلات المنطقة هو التدخل الأميركي الخاطئ وغير القانوني فيها".
هذا وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في وقت سابق، أن "مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة".
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