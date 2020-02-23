النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حدد الأربعاء موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

أعلن النائب الأول لرئيس ​البرلمان العراقي​ حسن الكعبي، في بيان، أنّ "​جلسة مجلس النواب​ لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف ​محمد علاوي​، ستُعقد يوم الأربعاء المقبل".

وكان من المقرّر أن تُعقد يوم غد الإثنين جلسة استثنائيّة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، وجاء ذلك بعدما دعا الأخير البرلمان إلى عقدها.