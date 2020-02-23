أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، في بيان، أنّ "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، ستُعقد يوم الأربعاء المقبل".
وكان من المقرّر أن تُعقد يوم غد الإثنين جلسة استثنائيّة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، وجاء ذلك بعدما دعا الأخير البرلمان إلى عقدها.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حدد الأربعاء موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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