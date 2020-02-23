سبعة قتلى في تركيا جراء زلزال على الحدود الإيرانية التركية

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اسطنبول: قضى سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في محافظة وان في شرق تركيا بعد زلزال بلغت شدّته 5,7 درجات وضرب شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن وزير الداخلية قوله إن خمسة أشخاص آخرين جُرحوا ونُقلوا إلى المستشفى وعلق آخرون تحت الأنقاض مشيراً إلى أن "جهود البحث والإنقاذ مستمرة".
وبحسب المركز الأميركي للدراسات الجيولوجية، يقع مركز الزلزال الذي حصل عند الساعة 05,53 ت غ (09,23 بالتوقيت المحلي)، قرب قرية حبش عليا الإيرانية على بعد أقلّ من عشرة كيلومترات من الحدود مع تركيا.
وقالت وكالة "الأناضول" إن الزلزال تسبب بأضرار في قرى عدة في محافظة وان الواقعة قرب الحدود مع إيران.
ومطلع شباط/فبراير، وقع انهياران ثلجيان في هذه المحافظة ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً، بعد عشرة أيام من وقوع زلزال في محافظة معمورة العزيز في شرق تركيا وأسفر أيضاً عن 41 قتيلاً.
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