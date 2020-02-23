أمين مساعد البحوث الإسلامية: المجمع يحمي الناس من المفاهيم المغلوطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور حسن القصبي الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحث العلمي، إن الأزهر الشريف حمل رسالة الإسلام دستوريا وحضاريا عبر التاريخ فهو قبلة المسلمين ومرجعيتهم الدينية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر منطقة وعظ أسوان، الذي عقد الأحد، أن مجمع البحوث الإسلامية أحد مؤسسات الأزهر، وله مسئولية علمية وتثقيفية، وجهود علمية عظيمة في الحفاظ على التراث وتنقيته من الشوائب، وتيسيره بفهم معاصر يناسب احتياجات الناس.

وأضاف الأمين المساعد لمجمع البحوث، إلى أن المجمع الذي تتبعه مناطق الوعظ، له دور بالغ الأهمية في المشاركة المجتمعية من خلال الاشتباك المباشر مع المشكلات التي تواجه الناس في حياتهم فيعمل من خلال علمائه الأجلاء على العمل المستمر على مناقشتها وحلها.

وأوضح القصبي، أن المجمع بلجانه العلمية التي تضم في لقاءاتها الدورية علماء أجلاء في مختلف التخصصات العلمية، يسعى دائما إلى حل الإشكاليات والمسائل العصرية المستحدثة، لييسر للناس فهم كل ما يتعلق بحياتهم ويحميهم من المفاهيم المغلوطة التي تأخذهم إلى الهاوية، وتستهدف النيل من استقرارهم ووحدتهم.