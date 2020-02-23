بسبب الطقس السيئ.. ارتفاع أسعار الأسماك في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسواق السمك في محافظة دمياط ارتفاعًا نسبيًا في الأسعار، اليوم الأحد، تزامنًا مع تراجع حركة الملاحة في الساعات الأخيرة بسبب هبوب رياح سريعة وارتفاع الأمواج.

ورصد "الخليج 365" متوسط الأسعار في سوق القنطرة، بمدينة دمياط، إذ بلغ متوسط سعر البوري 80 جنيهًا للكبير و50 جنيها للمتوسط، وغطيان موسى 120 جنيهًا، والبربوني 130 جنيهًا، والدنيس 140 جنيهًا.

وبلغ سعر الجمبري "الكبير" 250 جنيهًا و150 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، والبطارخ 650 جنيها للكيلو.

يذكر أن عدد من المزارع السمكية في بحيرة المنزلة، شهدت في وقت سابق، نفوق كميات من الأسماك منها الدنيس والقاروص، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المستأجرين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ اللازم ووقف أعمال التطهير والتكرير التي نؤثر بالسلب على المزارع.