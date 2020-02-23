بينهم خصومة ثأرية.. ضبط 11 قطعة سلاح بحيازة 10 أشخاص في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، حملة أمنية استهدفت 3 عائلات "أطراف خصومة ثأرية" في مركز أبنوب، وضبط بحيازتهم عدد من الأسلحة النارية والذخائر كانوا بصدد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.

أسفرت الحملة، التي أشرف عليها اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، وضمت ضباط مباحث مركز أبنوب، مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات الأمن المركزي، عن ضبط 10 أشخاص بحيازتهم 11 قطعة سلاح ناري عبارة عن 5 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، وبندقية "ألماني وإسرائيلى"، 77 طلقة مختلفة.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.