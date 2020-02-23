"الصحة" تدعم مستشفيات الإسكندرية بـ21 ماكينة غسيل كلوي جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استلام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة 21 ماكينة غسيل كلوي جديدة مقدمة من وزارة الصحة بهدف ضمها إلى الماكينات الموجودة بالمستشفيات التابعة للوزارة أو إحلالها مكان عدد من الماكينات التي انتهى عمرها الافتراضي.

وقال "عثمان" في بيان صحفي صادر عن مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، إن تكلفة الماكينات المنضمة حديثًا للمستشفيات بلغت 4.2 مليون جنيه تحملتها ميزانية الدولة بالكامل.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه جرى توزيع الماكينات بواقع 12 ماكينة لمستشفى العامرية العام ليصبح إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى 68 ماكينة، بالإضافة إلى 6 ماكينات لمستشفى برج العرب المركزي ليصبح الإجمالي به 29 ماكينة، و3 ماكينات لمستشفى رأس التين العام ليصبح الإجمالي 36 ماكينة.

وأشار إلى أنه من المقرر وصول دفعة جديدة من ماكينات الغسيل الكلوي، مبينًا أنه سيتم توزيعها على مستشفيات أخرى حسب الاحتياج بعد أن تم إعطاء الأولوية في توزيع هذه الدفعة لمستشفيات العامرية وبرج العرب لبعدهما عن قلب مدينة الإسكندرية وقلة خدمات الغسيل الكلوي المتاحة فيهما.