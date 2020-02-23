المؤبد لربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، ربة منزل وعشيقها وصديقه بالسجن المؤبد 25 سنة لكلٍ منهم؛ لاتهامهم في القضية رقم 5522 جنايات بلبيس لسنة 2013، بالاشتراك في قتل زوجها داخل غرفة نومه بمنزلهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول "ع. س. ع. م" 28 سنة، عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة بالصدر والرقبة.

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وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ف. ع. ع" 28 سنة، زوجة المجني عليه، و"ع. م. ع" 35 سنة، عامل، وصديقه "م. ع. م"، وذلك إثر وجود علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه والمتهم الثاني.

وتبين أن الزوجة اتفقت مع عشيقها على الخلاص من زوجها حتى يتزوجا بعد مقتله، قبل أن يستعين عشيقها بصديقه "المتهم الثالث" ويتسللان إلى منزلها، بمعاونتها، حيث تعدى العشيق على زوجها وطعنه بـ"خنجر"، فيما اعتدى صديقه على المجني عليه بطعنات أخرى بواسطة "سيف" كان بحيازته، قبل أن يلوذا بالفرار وتدعي الزوجة أن لصًا تسلل إلى المنزل وقتل زوجها بغرض السرقة.

وكشفت التحريات عدم وجود أية آثار للمقاومة، قبل أن تنهار الزوجة وتعترف بما جرى، فيما تم ضبط عشيقها وتمكن الثالث من الاختباء والهرب، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي سبق وعاقبتهم بالسجن المؤبد في جلسة 31 مايو من عام 2016، لكن المتهمين تقدموا بطلب نقض لإعادة المحاكمة من جديد، ليصدر نفس الحكم للمرة الثانية.