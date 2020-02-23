ضبط قهوجي بحوزته طبنجة في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على قهوجي، بحوزته طبنجة و5 طلقات بمنطقة دار السلام.

وردت معلومات للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها أن المدعو عادل قهوجي ومقيم 9 شارع محمد الزهري دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا (بلطجة، سلاح أبيض، مشاجرة) آخرهم القضية رقم 9995 لسنة 2016م دار السلام "بلطجة" والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2020م دار السلام "مشاجرة"، يتردد على دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد أحمد مختار ومحمد أكرم وعبد الرحمن رجائي ومحمد صادق وأحمد عبد المعطي، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري طبنجة عيار 9مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، عدد 5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده اقر به، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.