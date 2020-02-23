ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الاراضي المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائلية، صباح اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا". ووصل 11 مستوطنا خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين، على متن سفينة السياحة "دايموند برينسس" في اليابان، إلى الأراضي المحتلة، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، غير أن الفحوصات اليوم أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا فيروس كورونا. Advertisements المصدر_روسيا اليوم+ سكاي نيوز

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