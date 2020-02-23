إيطاليا: حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" تتجاوز 100 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليتجاوز بذلك عدد المصابين في البلاد 100 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت شبكة (سي أن أن) الأمريكية اليوم الأحد، أن معظم الحالات

تتركز في المناطق الشمالية من إقليم "لومباردي" حيث تم تسجيل 89 حالة، إلى جانب أقاليم (فينيتو - إيميليا روماجنا - بيدمونت).



وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت اتخاذ تدابير