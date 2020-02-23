إيطاليا: حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" تتجاوز 100 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليتجاوز بذلك عدد المصابين في البلاد 100 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تتركز في المناطق الشمالية من إقليم "لومباردي" حيث تم تسجيل 89 حالة، إلى جانب أقاليم (فينيتو - إيميليا روماجنا - بيدمونت).
ذكرت شبكة (سي أن أن) الأمريكية اليوم الأحد، أن معظم الحالات
طارئة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلديات وإغلاق المباني العامة بما في ذلك المتاحف بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت اتخاذ تدابير
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