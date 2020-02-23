قال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، إنه سيتم فرض عزل صحي على العاصمة الإيرانية في حال ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أضاف هاشمي وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، اليومالأحد، "في الوقت الحالي، ليس مطروحًا موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة، موضحًا أنه إذا زاد عدد الأشخاص المصابين بالفيروس سنقوم بتطبيق الحجر الصحي".
وقررت السلطات المحلية إغلاق كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 9 محافظات بشمال ووسط إيران، إضافة الى إغلاق المدارس في طهران وعدد من المحافظات لمدة يومين.. وارتفعت عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 285 حالة، وتم تسجيل 5 وفيات في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول إيراني: فرض عزل صحي على طهران حال ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.