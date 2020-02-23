مسئول إيراني: فرض عزل صحي على طهران حال ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

قال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، إنه سيتم فرض عزل صحي على العاصمة الإيرانية في حال ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أضاف هاشمي وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم

الأحد، "في الوقت الحالي، ليس مطروحًا موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة، موضحًا أنه إذا زاد عدد الأشخاص المصابين بالفيروس سنقوم بتطبيق الحجر الصحي".



وقررت السلطات المحلية إغلاق كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 9 محافظات بشمال ووسط إيران، إضافة الى إغلاق المدارس في طهران وعدد من المحافظات لمدة يومين.. وارتفعت عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 285 حالة، وتم تسجيل 5 وفيات في إيران.

