دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، الى الاهتمام بقطاع الصيد والمنتج المحلي الذي يحقق الأمن الغذائي من خلال المنتجات الصحية والخالية من الأمراض نظرا لكونه معروف المصدر.
واكد الصويان ضرورة دعم المنتج المحلي وحل بعض المشاكل التي تواجه مهنة الصيد لأنه الحل الوحيد لتجنب أي مشاكلخارجية قد تتسبب في عدم إرسال المواد الغذائية الي دولة الكويت لأسباب اضطرارية، مشيدا بقرار الإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ وبالإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية بوقف استقبال لنجات الصيد من دول الجوار بسبب ظهور مرض كورونا في إيران.
وعبر الصويان عن آمله بتشديد الرقابة واتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأكيد على الشهادات الصحية وشهادة المنشأ، حتى لا يتم الالتفاف بإدخال الأسماك والربيان (الجمبري ) من دول الحظر عن طريق دول أخرى، مؤكدا أن «اتحاد الصيادين» مستمر بدوره الوطني في توفير الأمن الغذائي من الأسماك المحلية بالأسواق للمستهلكين سواء في سوق شرق أو سوق الفحيحيل لتوازن الأسعار وعدم ارتفاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الصيادين الكويتي يطالب بإجراءات صارمة لمنع دخول أسماك الدول الموبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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