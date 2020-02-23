مصرع 7 أشخاص في تركيا جراء زلزال بغرب إيران

لقي 7 أشخاص في تركيا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء زلزال ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال وزير الدخلية التركي سليمان صويلو - في مؤتمر صحفي - "إن 3 أطفال و4 بالغين لقوا مصرعهم في مقاطعة باسكولي،

كما تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. مشيرًا إلى أنه تم الدفع بفرق الإنقاذ إلى المنطقة في مسعى لانتشال الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة".وعلى صعيد متصل، قال رئيس مركز الطوارئ في العلوم الطبية في إقليم أذربيجان الإيراني، في تصريح أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، "إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 25 شخصًا جراء الزلزال".



كان مركز دراسة الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران أعلن، في وقت سابق اليوم، أن زلزالًا بقوة 5.7 على مقياس ريختر ضرب محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا، وعلى عمق 6 كيلومترات.

