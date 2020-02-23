الداخلية العراقية: العثور على وكر لداعش وصاروخ "كاتيوشا" في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على وكر لتنظيم داعش الإرهابي وصاروخ "كاتيوشا" بمحافظة كركوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت وكالة الأنباء العراقية نينا اليوم الأحد، أن دوريات وكالة الاستخبارات، ومن خلال استخبارات الشرطة الاتحادية، نفذت عمليات أمنية في كركوك أسفرت عن ضبط وكر تابع لداعش في وادي "زغيتون" وبداخله 11 مسطرة تفجير، و3 عبوات ناسفة و50 قذيفة، فضلًا عن العثور على صاروخ حربي نوع "كاتيوشا" من مخلفات التنظيم الإرهابي ناحية "العباسي".

اليوم الأحد، أن دوريات وكالة الاستخبارات، ومن خلال استخبارات الشرطة الاتحادية، نفذت عمليات أمنية في كركوك أسفرت عن ضبط وكر تابع لداعش في وادي "زغيتون" وبداخله 11 مسطرة تفجير، و3 عبوات ناسفة و50 قذيفة، فضلًا عن العثور على صاروخ حربي نوع "كاتيوشا" من مخلفات التنظيم الإرهابي ناحية "العباسي".

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