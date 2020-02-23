الجيش السوري يستهدف أوكار ومحاور تسلل إرهابيي "جبهة النصرة" بإدلب

نفذت وحدات الجيش السوري ضربات صاروخية ومدفعية، اليوم الأحد، على تحصينات ومحاور تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" في عمق انتشارها في عدد من قرى وبلدات ريف منطقة معرة النعمان الجنوبي بإدلب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن وحدات من

الجيش رصدت تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت رايته في محيط بلدتي كفرنبل ومعرزيتا وقرية الفطيرة إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان، وتعاملت معهم برمايات مدفعية وصاروخية أدت إلى قطع طرق إمداد الإرهابيين وتدمير تحصينات وأوكار لهم.



وخلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية - فيما تبقى من مناطق انتشارها بريف بإدلب - قضت وحدات الجيش أمس السبت على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم مقرا لمتزعميهم وعتادا حربيا في بلدات دير سنبل وجوزف وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة واحسم وبينين والفطيرة والبارة وسرجة بمنطقة جبل الزاوية والمسطومة وكفرنبل وحاس وبسقلا بريف إدلب الجنوبي.

