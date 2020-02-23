الكويت تغلق موانيها أمام السفن الإيرانية وتواصل إجلاء مواطنيها

أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية إغلاق موانئ البلاد أمام السفن الإيرانية، مهما كانت حمولتها، وأضافت في بيان لها أنها قامت بهذه الخطوة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

كانت سلطات الطيران المدني أغلقت مطار الكويت أمام الطائرات الإيرانية ومنع أي جنسية قادمة من إيران دخول الكويت، حتى وإن كانت قادمة عن طريق دولة أخرى.

من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إن 6 رحلات وصلت الكويت تقل مواطنين قادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساعات الماضية.

وأكد أن جميع الركاب بخير ولم تبدُ هناك أي أعراض تفيد الإصابة بأمراض معدية، ولم تكن هناك أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها، وبالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة والإدارة العامة للطيران المدني، بدأت وستستكمل اليوم السبت تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد على 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن جمهورية إيران الإسلامية، كما أنها ستلبي أي تكليف لها من الجهات المسئولة لإجلاء المزيد من المسافرين، كلما دعت الحاجة لذلك تأمينًا لعودتهم سالمين إلى أرض الكويت.