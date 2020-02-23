أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حظر دخول رعايا 3 دول إلى الكويت هي الصين، وهونغ كونغ، وإيران. ونقلت جريدة الجريدة الكويتية عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أن الحظر جاء بعد تزايد إصابات «كورونا» في تلك الدول،كما إن الوزارة تلقت كتاباً من وزارة الصحة بوجوب اتخاذ تدابير حيال رعايا تلك الدول تلافياً لدخول فيروس كورونا إلى الكويت. تلك الدول،كما إن الوزارة تلقت كتاباً من وزارة الصحة بوجوب اتخاذ تدابير حيال رعايا تلك الدول تلافياً لدخول فيروس كورونا إلى الكويت.

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