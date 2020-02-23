تحطم طائرة عسكرية هندية أثناء رحلة تدريبية

أعلنت البحرية الهندية اليوم الأحد تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميج-29كي" تابعة لها في "جوا"، موضحة أنه لا توجد أي إصابات نتيجة الكارثة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
"جوا".
ونقل موقع إنديا توداي الهندي عن بيان أصدرته البحرية أن الحادث وقع صباح اليوم، حيث كانت المقاتلة تقوم برحلة تدريبية منتظمة إلا أنها تحطمت بالقرب من ساحل
وأضاف البيان أن البحرية بدأت التحقيق في هذا الحادث، مشيرة إلى أن الطيار نجح في الخروج في الوقت المناسب.. ويأتي الحادث بعد ثلاثة أشهر من تحطم طائرة ميج 29 كيه أخرى قرب "جوا" في نوفمبر 2019.
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