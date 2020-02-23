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عاجل-الكرملين يتهم أنقرة بتزويد إرهابيي إدلب بأسلحة خطيرة

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قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب. وأضاف "أن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا".

كما دعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية – التركية، بسبب توتر الأوضاع في إدلب. وأكد المتحدث باسم الكرملين أن العسكريين الروس والأتراك "على اتصال دائم"، مضيفا أنه "إذا لزم الأمر، يناقش الرئيسان (الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان) هذا الموضوع".


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