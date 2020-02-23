الإمارات : الشعب اليمني يحتاج الاهتمام المستمر ويستحقه

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قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إن ”الاهتمام العالمي العميق بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“ باللغة الإنجليزية: ”يعمل المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية معا للبناء والحفاظ على الزخم“.

وأكد الوزير الإماراتي قرقاش في تغريدته أن ”الشعب اليمني يحتاج الاهتمام المستمر ويستحقه“.