كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة وفا الفلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة المحاصر والدولة العبرية.

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وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وأصيب الشاب الفلسطيني، في القدم أثناء محاولة مجموعة من المواطنين انتشال جثمان شاب ملقى على الأرض، قتل بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.