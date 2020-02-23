كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء السلوفاكي يلغي جدول مواعيده بسبب مرضه المفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، أجندته بسبب مرضه المفاجئ، حسبما أعلن مكتبه، اليوم الأحد، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات البرلمانية التي قد يفقد فيها حزبه السلطة.

وقال مكتب "بيليجريني"، في بيان: "تم نقل رئيس الوزراء بيتر بيليجريني إلى المستشفى ليلة أمس بسبب إلتهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة. بسبب حالته، إنه يلغي جدول أعماله بالكامل مؤقتًا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كان من المقرر أن يشارك "بيليجريني"، في مناظرة تلفزيونية في وقت لاحق اليوم الأحد، مع قادة جميع الأحزاب الأخرى المشاركون في التصويت يوم 29 فبراير.