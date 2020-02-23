كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، دخول السفن القادمة من إيران بكافة أنواعها بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية، في بيان لها إن القرار جاء بعد تسجيل حالات ووفيات وإصابات بفيروس كورونا بإيران، موضحة أن القرار يشمل موانئ الشعبية والشويخ والدوحة.

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وأضاف البيان: "هذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد"، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

وقد أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، يوم الخميس الماضي وقف كافة رحلاتها إلى المدن الإيرانية، بعد انتشار وباء كورونا الذي يسبب التهابا رئويا حادا في إيران.