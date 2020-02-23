كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: "ترامب" يعتزم دعوة الهند وباكستان إلى إجراء محادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوة كلٍ من الهند وباكستان إلى الحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط السيطرة في كشمير والامتناع عن الأعمال أو التصريحات التي يمكن أن تزيد التوترات في المنطقة، كما نقل تقرير إعلامي، اليوم الأحد، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وحسب موقع "daijiworld"، سيصل الرئيس ترامب إلى الهند يوم غدٍ الاثنين في زيارة تستغرق يومين.

وقال المسؤول، عندما سُئل عما إذا كان الزعيم الأمريكي سيوافق على ذلك: "ما ستسمعه من الرئيس يشجع كثيرًا على خفض التوترات بين الهند وباكستان ويشجع البلدين على الدخول في حوار ثنائي مع بعضهما البعض لحل خلافاتهما. مرة أخرى عرضنا التوسط في قضية كشمير".

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وأضاف المسؤول: "ما زلنا نعتقد أن الأساس الجوهري لأي حوار ناجح بين الطرفين يعتمد على الزخم المستمر في جهود باكستان للقضاء على الإرهابيين والمتطرفين على أراضيها. لذلك، فإننا نواصل البحث عن ذلك".

وأكد المسؤول الأمريكي، إن قضية الحرية الدينية ستحتل مكان الصدارة خلال زيارة الرئيس للهند

وأشار إلى أن: "لكنني أعتقد أن الرئيس سيحث البلدين على السعي للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط السيطرة والامتناع عن الأعمال أو التصريحات التي يمكن أن تزيد التوترات في المنطقة."