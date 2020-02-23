أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || مصدر أمني يعلن مقتل قائد القوات التركية في ليبيا

سجلت الصين انخفاضًا آخر في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج مركزها، اليوم الأحد، لكن حذر مسؤولي الصحة العالمية من أنه من السابق لأوانه وضع تنبؤات حول تفشي المرض مع تزايد الإصابات الجديدة والمخاوف من انتشار العدوى في أماكن أخرى.

قصفت قوات الجيش الليبي، أهدافًا في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تغلق جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب كورونا