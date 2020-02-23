كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يحذر من "الحلول غير العادلة" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، من "الحلول غير العادلة" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلاً، إنها ستكون مقدمة للأزمات الجديدة فقط، في إشارة واضحة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال البابا فرنسيس: "إن منطقة البحر الأبيض المتوسط مهددة حاليًا بسبب تفشي عدم الاستقرار والصراع، في كل من الشرق الأوسط ودول مختلفة في شمال إفريقيا، وكذلك بين مختلف الجماعات العرقية أو الدينية أو الطائفية".

وأضاف: "ولا يمكننا أن نتجاهل الصراع الذي لم يحسم بعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع خطر الحلول غير العادلة، وبالتالي تمهيد لأزمات جديدة".

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أدلى البابا فرنسيس بتصريحاته في مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا، حيث سافر لاختتام اجتماع للأساقفة من جميع البلدان في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكان من بين المشاركين رئيس الأساقفة بيرباتيستا بيتسابالا، ورئيس البطريركية اللاتينية في القدس، والتي تشمل سلطتها القضائية إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.