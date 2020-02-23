كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المراقبة السرية على المحادثات القانونية الخاصة لمؤسس ويكيليكس تقلق محاميه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامون الأستراليون محطة الإذاعة البريطانية ABC إن المراقبة السرية على المحادثات القانونية الخاصة لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج "مثيرة للقلق بشكل لا يصدق".

تم إجراء المراقبة السرية على المحادثات القانونية المميزة بين مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وأعضاء فريق الدفاع أثناء إقامته في السفارة الإكوادورية في لندن.

وأخبرت جينيفر روبنسون، أحد محامي جوليان أسانج، محطة ABC: "من المقلق بشكل لا يصدق أن محادثاتنا القانونية السرية والمميزة مع جوليان أسانج تم تسجيلها وسلمت على ما يبدو إلى السلطات الأمريكية"، مضيفًة، أن القدرة على عقد اجتماع خاص هي حجر الأساس لامتياز المحامي والعميل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ورددت "جينيفر"، تصريحات جيوفري روبرتسون، أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأستراليا، مشاعره، والذي زار "أسانج" في السفارة أيضًا.

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وقال "روبرتسون" لمحطة الإذاعة: "هذا خطر مهني على محامي حقوق الإنسان. أنت متعرّض للقلق، وتتبعك الشرطة السرية، تتجسس عليك".

عبر المجلس القانوني الأسترالي عن قلقه بشأن عملية المراقبة أيضًا.

وقال بولين رايت، رئيس المجلس، لـ ABC: "إذا لم يكن بإمكانك إجراء هذا النقاش الكامل والصريح دون خوف من أن يتم تسجيله وإحالته إلى السلطات ... فهذا يضعف الثقة في النظام برمته".

تمكنت القناة الإذاعية، أيضًا، من الحصول على المئات من المستندات الداخلية وملفات الفيديو والصوت التابعة لـ Undercover Global، موضحةً كيف أمر مالك الشركة، ديفيد موراليس، موظفيه بتوفير معلومات شاملة عن تصميم السفارة، متبوعةً بأوامر لتثبيت أجهزة الاستماع في عدة طفايات الحريق.