كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ خطوات "غير مسبوقة" لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع رئيس كوريا الجنوبية، البلاد، في حالة تأهب قصوى للأمراض المعدية، وقال، إنه يجب على المسؤولين اتخاذ خطوات "غير مسبوقة وقوية" لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف الرئيس مون جاي إن، أن تفشي الوباء قد وصل إلى "نقطة تحول حاسمة" وأن "الأيام القليلة المقبلة ستكون لحظة مهمة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

أدلى "مون" بتصريحاته، في بداية اجتماع حكومي، حيث أبلغت السلطات عن 123 حالة أخرى اليوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 556 حالة مع خمس وفيات.

أبلغت كل من كوريا الجنوبية والصين عن ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروسات الجديدة، اليوم الأحد، واندلع خلاف دبلوماسي بعد أن أعادت إسرائيل طائرة كورية جنوبية، مما يؤكد الخوف والتوترات بشأن تفشي المرض سريع الانتشار الذي قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إنه دخل في "مرحلة خطيرة للغاية."