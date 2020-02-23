كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدى القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة روسيا اليوم، عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب، أن القوات الليبية قتلت 16 جندي من الجيش التركي.

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وقد اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وأضاف أردوغان: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك".