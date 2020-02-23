كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب مع تزايد حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، اليوم الأحد، أن الحكومة سترفع حالة التأهب في البلاد من وباء كورونا إلى مستوى أعلى في محاولة لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بالفيروس.

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية من 123 إلى 556، اليوم الأحد، وارتفع عدد القتلى إلى خمس، وفقا لمراكز كوريا للأمراض والسيطرة والوقاية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".