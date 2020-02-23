الأحد 23 فبراير 2020

تباين أداء بورصات الخليج الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، وسط تعاملات هادئة.



وفقدت البورصة السعودية 0.2% لكن المؤشر لقي دعما من سهم شركة النفط أرامكو الذي صعد 0.5% ليسجل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وحصلت أرامكو على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي والذي سينتج نحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن حقل الجافورة العملاق سيجعل المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز عام 2030.

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وصعد مؤشر أبوظبي 0.2%، مدعوما بمكاسب بنك أبوظبي الأول التي بلغت 1.2% في حين تقدم سهم اتصالات 0.1%.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريحات صحفية، إن السوق يخطط لإدراج شركتين جديدتين، إحداهما شركة تعمل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إدراج أداة استثمارية جديدة خلال العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية السوق لتوسيع وتنشيط الأدوات المالية التي من شأنها العمل على خلق خيارات استثمارية متطورة تواكب النشاط الذي تشهده التداولات داخل السوق.

وفي دبي تراجع مؤشر السوق 0.41%، إلى مستوى 2726.50 نقطة، بخسارة 11.01 نقطة.

وبلغت التداولات 70.02 مليون سهم، بسيولة إجمالية 28.54 مليون درهم في تلك اللحظات.

وانخفض سهم دي إكس بي 2.09% وأملاك 1.78%، وأرابتك 1.68%، وأمانات 1.11%، فضلاً عن الاتحاد العقارية 0.93% ودبي الوطني 0.77%.